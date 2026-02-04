Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda, Galatasaray ve İstanbulspor sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılıların yüksek tempoyla oynayacağı düşünülen mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 19:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki maçında; Başakşehir ve Fethiyespor'u mağlup eden Galatasaray, üçüncü mücadelesinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Hakem Reşat Onur Coşkunses'in düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak.

Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY-İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Eren, Lemina, Kaan, Kazımcan, Torreira, Gökdeniz, Ahmed, Asprilla, İlkay, Icardi.

Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY YÜKSELİŞTE

Victor Osimhen'in takıma dönmesiyle birlikte yeniden tempo yükselten Galatasaray, son maçlarında önemli puanlar kazanmış ve ligin zirvesinde kalmaya devam etmişti.

Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

İSTANBULSPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 puanı bulunan TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, Galatasaray ile oynadığı son 6 resmi maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SERİSİ

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı kırmızılı ekip, sonrasında ise organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

MAURO ICARDI'NİN REKOR KIRMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna gelecek. Esasen ise Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü atmıştı.

Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK VAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA EN SON KİM TRANSFER EDİLDİ?
Renato Nhaga, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan son dakika bombası! Uzun süredir beklenen transferde mutlu son
Galatasaray'da orta sahaya iki dünya yıldızı! Transferde 'Son saat' operasyonu başladı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.