Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki maçında; Başakşehir ve Fethiyespor'u mağlup eden Galatasaray, üçüncü mücadelesinde İstanbulspor'u ağırlıyor. Hakem Reşat Onur Coşkunses'in düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Eren, Lemina, Kaan, Kazımcan, Torreira, Gökdeniz, Ahmed, Asprilla, İlkay, Icardi.

GALATASARAY YÜKSELİŞTE

Victor Osimhen'in takıma dönmesiyle birlikte yeniden tempo yükselten Galatasaray, son maçlarında önemli puanlar kazanmış ve ligin zirvesinde kalmaya devam etmişti.

İSTANBULSPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 puanı bulunan TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, Galatasaray ile oynadığı son 6 resmi maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı.

GALATASARAY'DA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SERİSİ

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet görmedi. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı kırmızılı ekip, sonrasında ise organizasyonda 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

MAURO ICARDI'NİN REKOR KIRMASI BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında 1 gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu konumuna gelecek. Esasen ise Trendyol Süper Lig'in 20. haftasındaki Zecorner Kayserispor maçında ağları havalandıran Icardi, sarı kırmızılı formayla 117. maçında 72. golünü atmıştı.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK VAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.