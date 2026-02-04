Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet tercihi belli oldu: Transferin son günlerinde kritik saatler!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı sonrasında, gözler yeni golcüye çevrildi. Esasen ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Al Hilal'in yıldızları arasından Darwin Nunez'e odaklandı.
Fenerbahçe'nin Marcos Leonardo ve Darwin Nunez ile temaslarda bulunduğu süreçte, Domenico Tedesco'dan da Uruguaylı golcü isteği geldi! Halihazırdaki sistemi Darwin Nunez ile tamamlamak isteyen Domenico Tedesco, Fenerbahçe yönetimine ilk hedef ismin yıldız golcü olması gerektiğini anlattı.
Al Hilal'in yabancı sayısını düzenlemek zorunda olduğu dönemde, Marcos Leonardo ile Darwin Nunez'e ayrılık izni çıktı! Gelişmelerden hareketle Brezilyalı Marcos Leonardo'nun maaşı dengeleri bozmazken, Domenico Tedesco'dan onay alan Uruguaylı Darwin Nunez'den ise Avrupa'ya dönüşü için 3-4 milyon Euroluk indirim istendi.
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Darwin Nunez'e; Almeria, Benfica, Liverpool ve Al Hilal tarafından, bugüne kadar toplam 184 milyon Euro bonservis ödenmişti.
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ilk tercihi olan ve Al Hilal ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Uruguaylı, bu sezon Suudi ekibiyle 22 maça çıkmış ve 7 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.