Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet tercihi belli oldu: Transferin son günlerinde kritik saatler!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco tarafından, Darwin Nunez ismi öne çıkarıldı. Halihazırda Al Hilalli Marcos Leonardo da Fenerbahçe'yle anılırken, Domenico Tedesco'nun önceliği Darwin Nunez oldu.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet tercihi belli oldu: Transferin son günlerinde kritik saatler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.02.2026
18:45
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
18:45

'de Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı sonrasında, gözler yeni golcüye çevrildi. Esasen ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 'in yıldızları arasından Darwin Nunez'e odaklandı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet tercihi belli oldu: Transferin son günlerinde kritik saatler!

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN DARWIN NUNEZ RAPORU

Fenerbahçe'nin Marcos Leonardo ve Darwin Nunez ile temaslarda bulunduğu süreçte, Domenico Tedesco'dan da Uruguaylı golcü isteği geldi! Halihazırdaki sistemi Darwin Nunez ile tamamlamak isteyen Domenico Tedesco, Fenerbahçe yönetimine ilk hedef ismin yıldız golcü olması gerektiğini anlattı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet tercihi belli oldu: Transferin son günlerinde kritik saatler!

FENERBAHÇE'NİN DARWIN NUNEZ TRANSFERİNDE MAAŞ DETAYI

Al Hilal'in yabancı sayısını düzenlemek zorunda olduğu dönemde, Marcos Leonardo ile Darwin Nunez'e ayrılık izni çıktı! Gelişmelerden hareketle Brezilyalı Marcos Leonardo'nun maaşı dengeleri bozmazken, Domenico Tedesco'dan onay alan Uruguaylı Darwin Nunez'den ise Avrupa'ya dönüşü için 3-4 milyon Euroluk indirim istendi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet tercihi belli oldu: Transferin son günlerinde kritik saatler!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ DARWIN NUNEZ'E 184 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin gündemindeki Darwin Nunez'e; Almeria, Benfica, Liverpool ve Al Hilal tarafından, bugüne kadar toplam 184 milyon Euro bonservis ödenmişti.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet tercihi belli oldu: Transferin son günlerinde kritik saatler!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPTIĞI DARWIN NUNEZ'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ilk tercihi olan ve Al Hilal ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Uruguaylı, bu sezon Suudi ekibiyle 22 maça çıkmış ve 7 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE ARA TRANSFERDE İLK HAMLE OLARAK HANGİ FORVETLE GÖRÜŞMÜŞTÜ?
Süper Lig devi, Alexander Sörloth ile masaya oturmuş ama anlaşamamıştı.
