Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı! İşte Fransız yıldızın alacağı yıllık ücret

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'da forma giyen Fransız orta saha N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun maliyetini de duyurdu. İşte Kante'nin Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret...

Trendyol ekiplerinden , devre arası dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Ligde 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında güçlü bir kadro oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosunu Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Mert Günok ve Sidiki Cherif ile güçlendirmişti. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz ve Youssef En-Nesyri'yle ise yollar ayrılmıştı.

FENERBAHÇE, KANTE'NİN MALİYETİNİ DUYURDU

Fenerbahçe, dün gece saatlerinde transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde koştuğu Fransız futbolcu N'Golo Kante'yle 2,5 yıllık anlaşma yapıldığını bildirdi.

Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı! İşte Fransız yıldızın alacağı yıllık ücret

34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyacak özel uçağın saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inmesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe, yeni transferi Kante'nin maliyetini de duyurdu. Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden açıklama geldi. Fenerbahçe, Kante'ye 14 milyon 400 bin euro imza parası ödeneceğini ve futbolcunun bu sezonun geri kalanı için 5,5 milyon euro; 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise 11 milyon euro ücret alacağını bildirdi.

Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı! İşte Fransız yıldızın alacağı yıllık ücret

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Rafa Silva'nın menajerinden olay sözler! Beşiktaş'tan ayrılığın perde arkası ortaya çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a geldi
#Futbol
#Futbol
#transfer
#süper lig
#Fenerbahçe
#N'Golo Kante
#Spor
