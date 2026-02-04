Rafa Silva'nın menajerinden olay sözler! Beşiktaş'tan ayrılığın perde arkası ortaya çıktı

Beşiktaş'tan ayrılan yıldız oyuncu Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken gelişmeler ortaya çıktı. Rafa Silva'nın menajeri Joao Araujo'dan olay sözler geldi.

İşte Joao Araujo'nun maisfutebol'e yaptığı açıklamalar:

"Onu memnuniyetsiz bırakan şeyler tam olarak nelerdi? Yönetimdeki istikrarsızlık mı? Teknik ekipteki değişiklikler mi? Takımın kötü sonuçları ve Avrupa'da erken elenmesi mi? Rafa'nın yakın ilişkisi olduğu Joao Mario'nun ayrılığı mı?"

- Hepsi bir aradaydı. Yaşanan bir dizi olay onu çok memnuniyetsiz hale getirdi ve kulüpten ayrılmak istedi ama şunu vurgulamak isterim ki, onun isteği hiçbir zaman "Buradan ayrılıp Benfica'ya gideceğim" şeklinde olmadı. O zamanlar böyle bir olasılık yoktu. Benfica ile tek bir görüşme bile olmamıştı. İlk görüşme 2025'te bile olmadı. Rafa memnuniyetsizdi ve ayrılmak istiyordu. Hepsi bu.

"TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI RAHATSIZ ETTİ"

"Türk basını, Rafa'nın başkanla ara transfere kadar oynamayı kabul ettiğini, ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini yazdı..."

- Başkan, yıl sonuna kadar oynamasını istedi, ancak bu arada bazı olaylar onu çok rahatsız etti.

- Neyi kastediyorsunuz?

- Örneğin, teknik direktörün açıklamaları ve daha fazlası. Onu çok rahatsız eden ve benim onlarla tekrar konuşmamı gerektiren şeyler. Kulüp içindeki kişiler arasında açık bir iletişim eksikliği vardı.

"Kulüp çalışanları ile Rafa arasında mı?"

- Hayır. Sadece kulüp çalışanları arasında. Fenerbahçe maçı öncesinde, ayrılık konusunda bir anlaşma yapmak için bir görüşme yaptık, ancak bu anlaşma sonuçlanmadı.

"SONRA BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖR BASIN TOPLANTISI YAPTI"

"Bu ayrılık anlaşması neydi?"

- O andan itibaren Rafa'nın hayatını çözebilmemiz için bir şey. Onun durumunu çözüp kulüpten ayrılması ve başka bir kulübe gitmesi için çalışmamı sağlayacak belirli koşullar ama bir anlaşmaya varamadık. Yanılmıyorsam, bir perşembe günüydü ve sonra başkanın teknik direktörle birlikte düzenlediği basın toplantısı vardı.

"Bu toplantıda şantaj yaptığın iddia edildi..."

- Benim tarafımdan hiçbir şantaj yapılmadı.

"AYRILIK İÇİN 15 MİLYON EURO İSTEDİLER"

"Peki o zaman neden bir anlaşmaya varılamadı?"

- Konuşma, bonservis hakkında tartışırken sona erdi. Onlar bir bonservis istiyorlardı ve ben de "Üzgünüm, ama bu fiyat için hiçbir taahhütte bulunamam. Hiçbir anlaşma yapmayalım, işleri akışına bırakalım ve konuşmaya devam edelim."

"Beşiktaş'ın Rafa'nın ayrılması için istediği 15 milyonu mu kastediyorsunuz?"

- Evet. Rafa'nın futbol oynamaya devam edebilmesi için Beşiktaş'a 15 milyon euro ödemesi gerektiğini belirten bir belge imzalamasını istediler. Böyle bir durumu garanti edecek bir iş yapamayacağımı söyledim. Rafa 32 yaşındaydı ve temelde ya o ya da bir kulüp, kariyerine yeni bir kulüpte devam edebilmesi için 15 milyon euro ödemek zorundaydı. İşte o zaman en iyisinin konuşmaya devam edip bundan sonra ne olacağını görmek olduğunu söyledim. Ertesi gün, kulübün basın toplantısını duyuran bir açıklamasıyla şaşırdık

"O basın toplantısına kadar durumun nispeten barışçıl bir şekilde çözüleceğini mi düşünüyordunuz?"

- Evet, ama kulüp, belki de siyasi ve medyatik bir strateji olarak, bir tavır alması gerektiğini düşündü ve bunun bir tavır alma şekli olduğunu anladı. Taraftarların gözünde zayıf görünmemek için de böyle yaptığını düşünüyorum. Ancak bunun taraflar arasındaki sorunları çözmek için en iyi yol olup olmadığı tartışılabilir. Kesin olan şey, bizi çok kötülediler ve Rafa'nın ayrılma kararının doğru olduğuna daha da ikna olmasını sağladılar. Rafa'nın sunduğu argümanlar ve Onsoccer ile benimle olan geçmişi nedeniyle, Rafa'nın açıklamadaki koşulsuz savunmamızı hak etti.

"ASLINDA RAFA, BAŞKANA İÇİNİ DÖKTÜ"

"Türkiye'de Rafa'nın bir toplantıda kariyerini sonlandırma olasılığını kabul ettiğini yazanlar oldu, ancak bu haber basın açıklamasında yalanlandı."

- Olan şey bir içini dökmeydi: "İşleri bu şekilde yürütürseniz, beni kariyerimi sonlandırmaya zorluyorsunuz." Bunun nedeni, Beşiktaş'ın onu serbest bırakmak için talep ettiği 15 milyon avro idi. Rafa, bunu yapmamalarını istedi, kulüpte kendini iyi hissetmediğini, ayrılmak istediğini tekrar söyledi ve nedenlerini açıkladı. Durum bundan ibaretti: bir içini dökme.

"Ama size soruyorum: en kötü ihtimalle, Beşiktaş'ta bir buçuk yıl daha potansiyel olarak oynamadan "rehin" kalması, onun düşündüğü bir olasılık mıydı?"

- Hayır. Kesinlikle hayır. Ve böyle bir senaryoyu hayal bile edemezdik.

"SIRTINDA AĞRI VARDI, MR'DA ÇIKMADI"

"Tüm bu süreç boyunca, Rafa sırtında sorunlar olduğunu iddia etti ve Beşiktaş, yapılan muayenelerde hiçbir şey tespit edilmediğini açıkladı."

- Beşiktaş aksini açıkladı. Bu muayeneyi yapmasını isteyen kulüp olduğunu söyledi. Ama öyle değildi. Rafa, sırtındaki sorunu hissettiği için MR çekilmesini istedi ve olan biten her şeyin ortasında, birçok kez yaptığı gibi kendini feda etmeye devam etmemesi ve sırtını iyileştirmek için tedavi olması gerektiğini anladı. Bunun kanıtları da var.

"RAFA'YA BİRÇOK TEKLİF GELDİ"

"Başka kulüplerden teklif var mıydı?"

- Katar, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan bazı kulüpler. Rafa her zaman piyasayı çeken bir oyuncu olmuştur ve özellikleri ve istatistikleri nedeniyle hala piyasada çok rağbet gören bir oyuncudur, Ocak ayı transfer piyasası oyuncu transferleri için daha az fırsat sunsa da.

"Herhangi bir kulüple görüştünüz mü?"

- Hayır, çünkü aklımızdaki şey, Rafa ile ilgilenen herhangi bir kulübün önce Beşiktaş ile görüşüp bir anlaşmaya varması gerektiğiydi. Anlaşmaya varılırsa, o zaman biz de görüşürdük. Rafa da pek çok yere gitmeye açık değildi. Sonunda Benfica, Beşiktaş ile bir anlaşmaya vardı ve biz de kolayca bir anlaşmaya vardık. Orası onun tanıdığı ve mutlu olduğu bir yer.

"Rafa ve Benfica ne kadar sürede bir anlaşmaya vardı?"

- Çok hızlı oldu. Bir günde anlaşmaya vardık.

"YARIDAN FAZLA MAAŞINDAN VAZGEÇTİ"

"Beşiktaş'ta kazandığı maaşın yarısından fazlasından vazgeçerek Benfica'ya transfer olduğunu doğruluyor musunuz?"

- Evet, doğruluyorum.

"Bir menajer, bir oyuncunun bu kadar paradan vazgeçtiğini gördüğünde ona ne der?"

"BEŞİKTAŞ'TA ALDIĞI MAAŞTAN FAZLASINI VERDİLER"

"Benfica'nın Rafa'ya yaptığı tekliften daha iyi teklifler bulmak sizin için kolay mıydı?

- Evet. Suudi Arabistan'dan, kesinlikle evet. Beşiktaş'ta aldığı maaştan bile daha yüksek teklifler vardı. Aslında, Beşiktaş'a gitmeden önce bir değil, birkaç teklif almıştı.

"Rafa, Benfica'ya döndükten sonraki ilk haftasında nasıl bir ruh hali içindeydi?"

- Bence bunu görüntülerden anlayabilirsiniz. Gülümsüyor. Hayatının bu aşamasında her şeyden önce futbol oynamaktan zevk almak ve mutlu olmak istiyor. Ve okulun ilk günü gibi, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarını tanıyacağımız bir yere gelmedi, orada eski arkadaşları ve kulüp içinde referansları var.

"BEŞİKTAŞ'TA RAHATSIZ EDEN ŞEYLER VARDI"

"Benfica'nın şüpheci bir taraftarına, Rafa'nın kulüpte ikinci bir hayat yaşayabileceğini nasıl ikna edersiniz, özellikle de bir buçuk yıl önce döngüsünün sona erdiğini söylemiş ve Beşiktaş'a gitmeden önce verdiği son röportajda taraftarların bir kısmına karşı bazı kırgınlıklar göstermişken?"

- Futbol taraftarı sonuç ister. Kulübün şampiyon olmasını ve mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmasını ister. Rafa rekabetçi olmasaydı, Beşiktaş'ta onu rahatsız eden bazı şeyleri umursamazdı. O çok rekabetçidir! Rafa'nın ne yapacağına dair cevapları zaman verecektir: maçlar, yapacağı iş ve şampiyonluklar. Kendini sahada göstermesi gerekir. Ve taraftarlar, sahada iyi iş çıkarırsa mutlu olacaklar. Onun gelişinden memnun olan ama yarın memnun olmayacak insanlar olabilir, ama ben tam tersinin olacağına inanıyorum. Rafa'nın Benfica'da yaptıkları tarihsel bir öneme sahip; kulübün en golcü oyuncularından biri ve bence sıralamada daha da yükselecek ve kulübün maçlar ve şampiyonluklar kazanmasına çok yardımcı olacak. Buna inanıyorum çünkü bunu daha önce yaptı.