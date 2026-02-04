Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu transfer döneminde Berkan Kutlu ile yollar ayrılırken Noa Lang ve Yaser Asprilla kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.

ORTA SAHA TRANSFERİ SONUÇLANDI

Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferiyle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu bölge için dünya çapında yıldız isimlerle görüşmeler yürüten ancak bu transferlerde sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, son günlerde rotasını genç ve gelecek vaadeden isimlere çevirmişti.

Galatasaray, bu doğrultuda Portekiz Ligi ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki Gine-Bissaulu Renato Nhaga'nın transferi için oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varmıştı.

NHAGA, İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü Renato Nhaga, kendisini taşıyan özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 18 yaşındaki genç yıldız adayının sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Portekiz ekibiyle bu sezon 16'sı ilk 11'de olmak üzere 21 karşılaşmada sahaya çıkan Renato Nhaga, 2 gol atmayı başardı.