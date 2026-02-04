Menü Kapat
TGRT Haber
 Yasin Aşan

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a geldi

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta sahaya yapacağı takviye için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu 18 yaşındaki Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden 'da devre arası dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu transfer döneminde Berkan Kutlu ile yollar ayrılırken Noa Lang ve Yaser Asprilla kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.

ORTA SAHA TRANSFERİ SONUÇLANDI

Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala Galatasaray'da merakla beklenen transferiyle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu bölge için dünya çapında yıldız isimlerle görüşmeler yürüten ancak bu transferlerde sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, son günlerde rotasını genç ve gelecek vaadeden isimlere çevirmişti.

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a geldi

Galatasaray, bu doğrultuda Portekiz Ligi ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki Gine-Bissaulu Renato Nhaga'nın transferi için oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varmıştı.

NHAGA, İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü Renato Nhaga, kendisini taşıyan özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 18 yaşındaki genç yıldız adayının sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga, İstanbul'a geldi

Portekiz ekibiyle bu sezon 16'sı ilk 11'de olmak üzere 21 karşılaşmada sahaya çıkan Renato Nhaga, 2 gol atmayı başardı.

TGRT Haber
