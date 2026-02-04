N'Golo Kante'nin ardından bir bomba daha! Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızı için hamle

Kategoriler
Süper Lig’de ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala Fenerbahçe’nin forvet arayışı devam ediyor. Avrupa listesinin teslim edilmesine bir gün kala Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı.
Jhon Duran’ın Zenit’e transfer olmasının ardından Sörloth ve Lookman’da sonuç alamayan sarı-lacivertliler, aralık ayında menajerler aracılığıyla önerilen Brian Brobbey için yeniden harekete geçti.
24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 21 resmi maçta 6 gol atarken 1 de asist yaptı.
Hollanda Milli Takımı formasını da giyen Brobbey’in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro, kulübüyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar sürüyor. Transferin kolay olmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertli yönetimin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.