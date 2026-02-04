N'Golo Kante'nin ardından bir bomba daha! Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızı için hamle

Süper Lig’de ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala Fenerbahçe’nin forvet arayışı devam ediyor. Avrupa listesinin teslim edilmesine bir gün kala Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı.

ROTA İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

Jhon Duran’ın Zenit’e transfer olmasının ardından Sörloth ve Lookman’da sonuç alamayan sarı-lacivertliler, aralık ayında menajerler aracılığıyla önerilen Brian Brobbey için yeniden harekete geçti.

21 MAÇTA 6 GOL

24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 21 resmi maçta 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Hollanda Milli Takımı formasını da giyen Brobbey’in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro, kulübüyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar sürüyor. Transferin kolay olmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertli yönetimin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.