Editor
 Baran Aksoy

N'Golo Kante'nin ardından bir bomba daha! Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızı için hamle

Fenerbahçe transfer haberleri: N'Golo Kante transferini bitiren Fenerbahçe, ara transfer döneminin bitmesine iki gün kala forvet için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, Premier Lig’in yıldızı için hamle yaptı. İşte detaylar...

N'Golo Kante'nin ardından bir bomba daha! Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızı için hamle
04.02.2026
04.02.2026
10:16

’de ara döneminin bitmesine iki gün kala ’nin arayışı devam ediyor. Avrupa listesinin teslim edilmesine bir gün kala Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını hızlandırdı.

ROTA İNGİLTERE'YE DÖNDÜ

’ın Zenit’e transfer olmasının ardından Sörloth ve Lookman’da sonuç alamayan sarı-lacivertliler, aralık ayında menajerler aracılığıyla önerilen Brian Brobbey için yeniden harekete geçti.

N'Golo Kante'nin ardından bir bomba daha! Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızı için hamle

21 MAÇTA 6 GOL

24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 21 resmi maçta 6 gol atarken 1 de asist yaptı.

N'Golo Kante'nin ardından bir bomba daha! Fenerbahçe’den Premier Lig’in yıldızı için hamle

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Hollanda Milli Takımı formasını da giyen Brobbey’in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro, kulübüyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar sürüyor. Transferin kolay olmadığı ifade edilirken, sarı-lacivertli yönetimin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

