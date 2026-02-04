Taraftar baskısı transferi iptal ettirdi! Galatasaray'da bir Vecino vakası daha

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ligde son 3 sezonun şampiyon teknik direktörü Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrılırken Noa Lang ve Yaser Asprilla kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da orta sahaya yapılması planlanan takviye için de görüşmelere hız verildi. Transfer döneminin başında orta sahaya yapacağı transfer için Hakan Çalhanoğlu, Fabian Ruiz ve Pape Gueye gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray'da gündeme gelen son isim ise Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Mattias Svanberg olmuştu.

TARAFTARLARDAN SVANBERG İSMİNE TEPKİ

Orta saha için dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde olan ancak transferde bir türlü mutlu sona ulaşılamaması üzerine Mattias Svanberg'e yönelen sarı-kırmızılı yönetime Galatasaray taraftarından tepki geldi.

Svanberg ismini yetersiz bulan taraftarlar, yöneticilere sert tepki gösterirken İsveçli oyuncunun sosyal medya hesaplarına da gelmemesi yönünde yorumlarda bulundu.

Yaşanan gelişmeler üzerine yeniden değerlendirmede bulunan Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Svanberg transferini rafa kaldırırken listesindeki diğer isimlerle görüşmelerini sıklaştırdı.

VECINO TRANSFERİNDE DE BENZERİ YAŞANMIŞTI

Galatasaray'da Svanberg transferinin iptal olması, 2023-2024 sezonu başında yaşanan Matias Vecino vakasını akıllara getirdi.

O dönemde de orta saha transferi için arayışta olan sarı-kırmızılılar Matias Vecino ve kulübüyle transfer konusunda anlaşmaya varmasına rağmen taraftarların yoğun tepkisi sonucu transfer gerçekleşmemiş ve Cimbom, Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmıştı.