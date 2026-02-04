Cristiano Ronaldo için rekor dönüş! Eski takımı 'efsane' transfer için düğmeye bastı

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kariyerinde kritik kararlar alıyor. Dünya yıldızının Suudi Yatırım Fonu ile yaşadığı gerilim sebebiyle Al-Nassr’da antrenmanlara çıkmadığı hatta ülkeyi terk ettiği belirtildi.

RONALDO'YU GERİ ÇAĞIRDILAR

Suudi Arabistan'daki üst düzey futbol yetkilileri, özellikle günlük tahmini 500.000 sterlinlik gelirini göz önünde bulundurarak Ronaldo'nun tepkisine şaşırdı. Yetkililer Ronaldo'yu grevini sonlandırmaya ve özellikle 7 Şubat'taki Al Ittihad maçında oynamaya geri dönmeye çağırıyor.

MANCHESTER UNITED İLE ANILIYOR

Ancak yıldız oyuncuyla ilgili Fichajes’te sürpriz bir transfer detayı yer aldı. Manchester United,Ronaldo'nun Old Trafford'a geri dönüşünü sağlamak için harekete geçti.

Eğer United, sözleşmesindeki 50 milyon Euro'luk (43,2 milyon £, 59,1 milyon $) satın alma maddesini devreye sokarsa, Ronaldo 35 yaş üstü en pahalı transfer olacak.

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2021'de şampiyonluk hedefiyle Ronaldo'yu United'a geri getirmişti.