 Burak Ayaydın

Okan Buruk Galatasaray adına transfer defterini kapattı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Esasen ise başarılı çalıştırıcı, transfer konusunun kapandığını anlattı.

Okan Buruk Galatasaray adına transfer defterini kapattı!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında önemli noktalara dikkat çekti.

Okan Buruk Galatasaray adına transfer defterini kapattı!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ

"Yaser 90 dakika sahada kaldı. Tek üzüldüğümüz kaleci İsa ve Ahmet'in çarpışmasıydı, onun dışında maç temiz geçti. İkinci yarı top bizde kaldı ama daha az ürettik. Kazanmak istiyorduk. 9 puan. Grupta lideriz. Çok fazla transfer yapınca, kimse size kupa vermiyor. Ben artık takıma odaklanmak zorundayım. Bugün 1 oyuncu getirdik, daha önce de 2 oyuncu getirmiştik. Şu andaki durumumuz böyle. Eksik olan mevkilerimizi tamamlamak istiyorduk, bir ölçüde tamamladık. Hep transfer konuşmayalım, başarılı bir kadromuz var. Galatasaray'ın harcadığı bonservis ve maaşları üst üste koyduğunuzda; Osimhen'i tek başına aldığınızda belki de bir takım kurma şansınız var. Bunları göz ardı etmemek lazım. Transfer limiti diye bir şey var, bunu delebiliyor musunuz? Delenler var. Ceza alabiliyorsunuz, çok ceza alan Türk takımı oldu! Transferin artık son günü. Şu anda 2 tane oyuncu geldi. Önde bize kalite ve maç çözecek iki tane oyuncu. Orada bir sıkıntımız vardı. Belli oyuncular üzerine yük binmişti. Rotasyon ve oyuncu değişikliği konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Önemli bir transfer başarısı gerçekleştirdik. Orta saha için birçok arayışımız oldu. Devre arası transferi kolay değil. İstediğiniz oyuncuları alamıyorsunuz. Renato, ileriye dönük hem yatırım hem de görmemiz gerekiyor. Maçlarını izledik. İnşallah transferi biterse, transferi bitirmiş olacağız. Onun dışında şu anda bir transferimiz yok. Kadromuzu genişlettik. Lemina'nın cezalı olması bizim için dezavantaj. Buna da bir çözüm bulacağız. Elimizdeki iyi oyuncuları, kadroyu, Avrupa'da bu maçları çok iyi oynamış oyuncuları en iyi hale getirip bu maçta kullanmak istiyoruz. Sezon başına göre kadro genişliğinde daha iyiyiz. Çok daha iyisi olabilirdi. Şu andaki tek odaklanmamızın hem lig hem de Avrupa, saha içerisindeki başarıya odaklanmamız gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum."

Okan Buruk Galatasaray adına transfer defterini kapattı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KİMİNLE EŞLEŞMİŞTİ?
Temsilcimiz, play-off etabında Juventus ile 2 maç oynayacak.
