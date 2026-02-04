Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Mauro Icardi'den sözleşme konusuna açık uçlu cevap!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde İstanbulspor'u 3-1 ile geçti. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Mauro Icardi'den sözleşme konusuna açık uçlu cevap!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 23:09

Galatasaray'da Mauro Icardi'den sözleşme kritiği geldi. Arjantinli forvet, iki taraf için de en iyisinin olmasını istediğini belirtti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den sözleşme konusuna açık uçlu cevap!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'DEN SÖZLEŞME SORUSUNA AÇIK UÇLU CEVAP!

"Çok mutluyum. Kulübün en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak, büyük bir rekor benim için. İşim gol atmak ve takım için en iyisini yapmak. Gollerimle birlikte kupalar kazanarak takıma yardım etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece çok daha fazlasını yapmak isterim. Göreceğiz. Şimdi önemli değil bunlar. Yaza kadar sözleşmem var. Çok fazla spekülasyon oluyor. Net olan, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız. Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımıyız. Her maçı kazanmak istiyoruz. 3 kulvarda da çalışmaya devam edeceğiz. İlerlemeyi hedefliyoruz. Juventus'a karşı büyük bir karşılaşma var. Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak için Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En büyüklerle oynadığınız zaman motive oluyorsunuz."

Galatasaray'da Mauro Icardi'den sözleşme konusuna açık uçlu cevap!

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI SÜRECİ NE DURUMDA?
Galatasaray yönetimi, yıldız golcüden ciddi bir maaş indirimi istemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray-İstanbulspor maçında korkutan çarpışma anı: Ambulans sahaya girdi
Mauro Icardi golünü attı ve Galatasaray tarihine geçti!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.