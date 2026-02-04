Galatasaray'da Mauro Icardi'den sözleşme konusuna açık uçlu cevap!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray'da Mauro Icardi'den sözleşme kritiği geldi. Arjantinli forvet, iki taraf için de en iyisinin olmasını istediğini belirtti.
"Çok mutluyum. Kulübün en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak, büyük bir rekor benim için. İşim gol atmak ve takım için en iyisini yapmak. Gollerimle birlikte kupalar kazanarak takıma yardım etmeye çalıştım. Burada olduğum sürece çok daha fazlasını yapmak isterim. Göreceğiz. Şimdi önemli değil bunlar. Yaza kadar sözleşmem var. Çok fazla spekülasyon oluyor. Net olan, 6 ay boyunca en iyisini yapmaya çalışacağım. Galatasaray için benim için en iyisi neyse o olacak. Daha sonra konuşacağız. Türkiye'nin en büyük ve en iyi takımıyız. Her maçı kazanmak istiyoruz. 3 kulvarda da çalışmaya devam edeceğiz. İlerlemeyi hedefliyoruz. Juventus'a karşı büyük bir karşılaşma var. Avrupa'nın en iyilerine karşı oynamak için Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En büyüklerle oynadığınız zaman motive oluyorsunuz."