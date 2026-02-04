Menü Kapat
Mauro Icardi golünü attı ve Galatasaray tarihine geçti!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda, Galatasaray ile İstanbulspor karşılaştı. Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, heyecanlı mücadelede takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve sarı kırmızılılar adına da bir rekor kırdı.

Mauro Icardi golünü attı ve Galatasaray tarihine geçti!
, tarihine geçti. İstanbulspor karşısında gol atan yetenekli hücumcu, an itibarıyla kulüp tarihindeki en yabancı oyuncu oldu.

Mauro Icardi golünü attı ve Galatasaray tarihine geçti!

MAURO ICARDI'DEN 73. GOL

Mauro Icardi, mücadelenin 5. dakikasında Ahmed Kutucu'nun asistiyle topu ağlara gönderdi! Esasen ise 32 yaşındaki Arjantinli yıldız; Galatasaray formasıyla 73. golüne imza atarak, zirvedeki Gheorghe Hagi'yi de geçti ve en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Mauro Icardi golünü attı ve Galatasaray tarihine geçti!

MAURO ICARDI'NİN SÖZLEŞME KRİTİĞİ

Galatasaray ile sözleşmesi birkaç aya sona erecek olan Mauro Icardi, yönetimle görüşmelere başlamış ama henüz anlaşma sağlanamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI NEREDEN TRANSFER EDİLMİŞTİ?
Galatasaray, yıldız golcüyü PSG'den kadrosuna katmıştı.
