Mauro Icardi golünü attı ve Galatasaray tarihine geçti!

Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti. İstanbulspor karşısında gol atan yetenekli hücumcu, an itibarıyla kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncu oldu.
Mauro Icardi, mücadelenin 5. dakikasında Ahmed Kutucu'nun asistiyle topu ağlara gönderdi! Esasen ise 32 yaşındaki Arjantinli yıldız; Galatasaray formasıyla 73. golüne imza atarak, zirvedeki Gheorghe Hagi'yi de geçti ve en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
Galatasaray ile sözleşmesi birkaç aya sona erecek olan Mauro Icardi, yönetimle görüşmelere başlamış ama henüz anlaşma sağlanamamıştı.