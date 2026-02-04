Semih Kılıçsoy için nihai karar: Beşiktaş'ta ayrılık!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ile yollar tamamen ayrılıyor. Halihazırda Cagliari'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, kariyerine İtalya'da devam etmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA SEMİH KILIÇSOY AYRILIĞI

Ara transfer döneminde birkaç yıldızına veda eden Beşiktaş'a, İtalya'dan kritik haber geldi! Esasen ise Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

SEMİH KILIÇSOY'UN PERFORMANSI

Beşiktaş sonrasında İtalya'ya adaptasyonu zaman alan ve bir süre forma bulamayan Semih Kılıçsoy, Cagliari ile şu ana kadar 761 dakika sahada kaldı ve bu kısa zaman diliminde attığı 4 golle takımının küme hattından uzaklaşmasını sağladı.