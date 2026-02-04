Galatasaray-İstanbulspor maçında korkutan çarpışma anı: Ambulans sahaya girdi

Galatasaray-İstanbulspor maçında ciddi bir sakatlık yaşandı. Galatasaray'da savunma arkasına atılan top, Ahmed Kutucu ve İsa Doğan'ın çarpışmasıyla sonuçlandı.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇINDA AMBULANS SAHAYA GİRDİ

Çarpışmayla birlikte Ahmed Kutucu ve İsa Doğan yerde kalırken; ilk olarak takımların sağlık ekipleri müdahale etti ve sonra da ambulans sahaya girdi, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan hastaneye sevk edildi. Ardından ise İsa Doğan'da kırık olduğu bilgisi paylaşılırken, bilinci açık olan Ahmed Kutucu için ise son durumuna dair açıklama yapılmadı.

