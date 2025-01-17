Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıkları sona erdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: AA
17 Ocak 2025 22:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:49
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.
Futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.
Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta arka adale grubundan ağrı yaşayan Bakhtiyor Zaynutdinov, MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti sebebiyle riske edilmeyerek Samsunspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Samsunspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA