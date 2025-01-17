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Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıkları sona erdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: AA
17 Ocak 2025 22:35 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:49
Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıkları sona erdi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Samsunspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri​'ndeki antrenman teknik sorumlu Serdar Topraktepe​ yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik ve duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan maçta arka adale grubundan ağrı yaşayan Bakhtiyor Zaynutdinov​, MR görüntülemesinde saptanan hamstring tendiniti sebebiyle riske edilmeyerek Samsunspor müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Samsunspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.

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Kaynak: AA
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