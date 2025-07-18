Beşiktaş-Shaktar Donetsk maçının hakemi duyuruldu!

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ile Shaktar Donetsk sahaya çıkacak. İstanbul'daki heyecanlı müsabaka, 24 Temmuz'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MACERASI BAŞLIYOR

Beşiktaş'ın 'tamam mı devam mı' anlayışıyla Shaktar Donetsk ile oynayacağı 2 maçın ilkine, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov ismi uygun görüldü. Ayrıca UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını, Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak. Son olarak da karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.

ARDA TURAN İÇİN KRİTİK VİRAJ

Shaktar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibi adına çok önemli bir sınavı Beşiktaş karşısında verecek.