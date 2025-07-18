Beşiktaş-Shaktar Donetsk maçının hakemi duyuruldu!

İstanbul
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş ile Shaktar Donetsk sahaya çıkacak. İstanbul'daki heyecanlı müsabaka, 24 Temmuz'da oynanacak.
Beşiktaş'ın 'tamam mı devam mı' anlayışıyla Shaktar Donetsk ile oynayacağı 2 maçın ilkine, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov ismi uygun görüldü. Ayrıca UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; 24 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını, Martin Margaritov ve Martin Venev yapacak. Son olarak da karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Radoslav Gidzhenov olacak.
Shaktar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ukrayna ekibi adına çok önemli bir sınavı Beşiktaş karşısında verecek.