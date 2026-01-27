Beşiktaş, Tammy Abraham transferini KAP'a bildirdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Beşiktaş, Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
Son dakika haberinin detayları geliyor...