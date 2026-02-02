Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. transferi! Emmanuel Agbadou için kasa açıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş stopere İngiliz ekibi Wolves'in stoper oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu getiriyor. Fransız basını L'Equipe Beşiktaş'ın, 28 yaşındaki stoper Emmanuel Agbadou'yu 18M€ karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

TRANSFER ÜCRETİ BELLİ OLDU

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın Agbadou için 17 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı transfer kapsamında, FIFA Dayanışma Katkı Payı olarak US Monastir’e 85 bin euro, FC San Pedro’ya ise 765 bin euro ödeme yapılacak. Bu payın hangi kulüp tarafından ödeneceği konusu konuşuluyor.

AGBADOU'YA YILLIK 3 MİLYON EURO

Emmanuel Agbadou, Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanacak ve 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Agbadou transferin gerçekleşmesi için Wolves'deki tüm alacaklarını bıraktı.

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda savunma hattını sağlama almak için kesenin ağzını açtı. 17 milyon euro'luk bu bedel, siyah-beyazlıların transfer tarihindeki en yüksek bonservis ödemelerinde Orkun Kökçü'nün ardından ikinci olarak kayıtlara geçti.