Beşiktaş'a kaleci ve 10 numara transferinde sürpriz: Gabriel Brazao ve Mert Kömür harekatı

Beşiktaş kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tammy Abraham, Rafa Silva gibi isimlerin ayrılması sonrası forvet ve orta saha transferlerinde yeni isimler listeye girdi. Kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Santos forması giyen Gabriel Brazao'yu listesine aldı.

KALECİ HAMLESİ

Beşiktaş, Brezilya ekibi Santos ile resmi düzeyde görüşmelerini sürdürürken, 25 yaşındaki file bekçisinin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Brazao bu sezon 6 maçta forma giydi ve kalesinde 8 gol gördü. 1 maçta ise gole geçit vermedi.

MERT KÖMÜR'E RESMİ TEKLİF

Öte yandan Beşiktaş'ın Augsburg forması giyen Mert Kömür için de devreye girdiği ve Alman kulübüne resmi teklifi ilettiği ortaya çıktı.

20 yaşındaki futbolcunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği, ayrıca teknik direkttör Sergen Yalçın'ın da transferde bizzat devreye girerek genç isimle görüştüğü kaydedildi.

Genç isim bu sezon 19 maçta 1.062 dakika forma giyerken 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.