Beşiktaş'a kaleci ve 10 numara transferinde sürpriz: Gabriel Brazao ve Mert Kömür harekatı

Beşiktaş kaleci ve orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Takıma gelecek oyuncular konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken iki isim listeye girdi.

Beşiktaş'a kaleci ve 10 numara transferinde sürpriz: Gabriel Brazao ve Mert Kömür harekatı
Beşiktaş kadrosunu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tammy Abraham, Rafa Silva gibi isimlerin ayrılması sonrası forvet ve orta saha transferlerinde yeni isimler listeye girdi. Kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Santos forması giyen Gabriel Brazao'yu listesine aldı.

Beşiktaş'a kaleci ve 10 numara transferinde sürpriz: Gabriel Brazao ve Mert Kömür harekatı

KALECİ HAMLESİ

Beşiktaş, Brezilya ekibi Santos ile resmi düzeyde görüşmelerini sürdürürken, 25 yaşındaki file bekçisinin İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Brazao bu sezon 6 maçta forma giydi ve kalesinde 8 gol gördü. 1 maçta ise gole geçit vermedi.

MERT KÖMÜR'E RESMİ TEKLİF

Öte yandan Beşiktaş'ın Augsburg forması giyen Mert Kömür için de devreye girdiği ve Alman kulübüne resmi teklifi ilettiği ortaya çıktı.

20 yaşındaki futbolcunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği, ayrıca teknik direkttör Sergen Yalçın'ın da transferde bizzat devreye girerek genç isimle görüştüğü kaydedildi.

Beşiktaş'a kaleci ve 10 numara transferinde sürpriz: Gabriel Brazao ve Mert Kömür harekatı

Genç isim bu sezon 19 maçta 1.062 dakika forma giyerken 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Sergen Yalçın'dan hem Beşiktaş camiasına hem de hakemlere net mesajlar!
