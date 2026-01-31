Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan hem Beşiktaş camiasına hem de hakemlere net mesajlar!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, galibiyet sonrasında hakem konusunu gündeme taşıdı ve çarpıcı mesajlar verdi.

Sergen Yalçın'dan hem Beşiktaş camiasına hem de hakemlere net mesajlar!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan hakem çıkışı geldi. İlk olarak Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendiren Sergen Yalçın, ayrıca da önemli noktalara dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN HAKEM SÖZLERİ

"Zor, oyunlar zor. Maçları kazanmak çok zor. Kötü başladığımızı düşünmüyorum, enerjik başladık. Rakip, kaleye gelmediği anda kontradan gol yedik. Gole rağmen karakter gösterdi oyuncularım, düşmediler. Sonra golü bulduk. İyi mücadele ettik. Çok ciddi bir kaos ortamı da vardı stadyumda. Bu da takımı etkiliyor doğal olarak. Ona rağmen, her şeye rağmen kazanmak güzeldir, herkesi mutlu eder. Hepimiz mutluyuz. Oyuncularım da mutlular.

Sergen Yalçın'dan hem Beşiktaş camiasına hem de hakemlere net mesajlar!

Daha iyi mücadelelerle, oyunlarla sezonu bitirmek istiyoruz. Oyunun tam totalini oynayamayacak oyuncular var. Sakatlıktan çıkmış oyuncular var, Cengiz ve Mustafa gibi. Cengiz ve Mustafa ile başladım, 60-70'e kadar gider hamleler yaparız dedik. Oyun sonlarında fiziksel olarak düştüler. Bu da doğal. Onların yerine hamleler yaptık. Bence olumlu yansıdı. Güçlü oyuncuları sokunca ikinci bölümde, golün gelmesi normal. Son 10-15 dakika atıldık. Bize olunca kırmızı, rakibe olunca sarı. Rakip stoperlerin ilk yarıda atılmaları lazım. 10'ar faul yaptılar, 1'er sarıyla bitirdiler. Rakipler sürekli uyarı ve sarı alıyor. Hakemler biraz daha dikkatli olsun. Ne görüyorsan onu ver. Bize veriyorsan ona da ver. Bizim için sorun değil. Her türlü oynuyoruz. Son maçlarda dengemizi bozuyorlar. Çok rahat kazanacağımız maçları 10 kişi oynuyoruz. Hakem camiası çok sağlıklı değil, üzülerek söylüyorum. Biz takım olarak taraftarın beklentisine cevap veremiyoruz. Beşiktaş şampiyonluğa, kupalara oynayan camiadır. Biz beklentilere oynayamıyoruz.

Sergen Yalçın'dan hem Beşiktaş camiasına hem de hakemlere net mesajlar!

Geldiğimden beri anlatıyorum, sıkıntılar yaşıyoruz. Yeniden yapılanma dönemindeyiz. Hem kulübün ekonomisini hem menfaatlerini koruyarak gidiyoruz. Ben kendi menfaatlerimi ve geleceğimi düşünmüyorum. Kimse böyle dönemde santrfor göndermez, biz kulüp menfaati için gönderiyoruz. Yeni oyuncular düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncu indirebiliriz. Kendi planlamamızdaki oyuncuları alabilirsek alacağız, yoksa almayacağız.

Sergen Yalçın'dan hem Beşiktaş camiasına hem de hakemlere net mesajlar!

Orkun için de zor. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu. Türkiye'deki şartlar bambaşka. Avrupa'daki şartlarla, bizim görüşümüz hiç bağdaşmıyor. Yavaş yavaş alışıyor Orkun, bence ortamı anlıyor. Beşiktaş camiasını da sahipleniyor. Gelecek zamanlarda daha da çok sahiplenecek."

Sergen Yalçın'dan hem Beşiktaş camiasına hem de hakemlere net mesajlar!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Kartal, Cerny ve Orkun ile sonuca gitmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den ilk gol yorumu: "Devamı gelecek demiştim"
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer hamleleri süreci değiştirdi: Galatasaray orta sahasında çarpıcı detay!
