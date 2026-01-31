Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den ilk gol yorumu: "Devamı gelecek demiştim"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 ile geçti. Beşiktaşlı futbolcular, zorlu galibiyetin ardından önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den ilk gol yorumu:
Burak Ayaydın
31.01.2026
31.01.2026
Beşiktaş'ta galibiyet sözleri geldi. Esasen ise Orkun Kökçü, Vaclav Verny ve Mustafa Erhan Hekimoğlu; süreci değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ'DEN İLK GOL YORUMU

"Zor bir maçtı. Atmosfer farklıydı tabii. Ancak, ondan etkilenmedik. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Hocalarımız bizi çok iyi hazırladı. Bazen düştük ama sonunda 3 puanı kazanabildik. İlk golümü atsam diğerleri gelecek demiştim. Biliyordum böyle olacağını. İnşallah devamı gelir, burada durmaz. Güzel bir his. Özlemişim. Galibiyet golü olduğu için ekstra oldu. Küçükken hep galibiyet golü diye hayal edersin. Çok şükür öyle oldu. En önemlisi takım olarak maçları kazanalım. Kimin gol attığının aslında pek bir önemi yok. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz, zor olsa da... Önümüze bakacağız. Kupa da çok önemli. Önümüzde bir kupa maçı var, oraya hazırlanacağız."

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den ilk gol yorumu: "Devamı gelecek demiştim"

VACLAV CERNY'DEN GALİBİYET VURGUSU

"Galibiyet galibiyettir. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçı kazanmayı istiyoruz. Bazen göze hoş gelen futbolla bazen mücadeleyle olacak. Bugün bir karakter gösterdik ve mutluyuz. Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Takım halinde performans gösterdik, konuştuğumuzu yaptık. Maç boyunca geri döneceğimiz ve kazanacağımız hissi hep vardı bende."

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den ilk gol yorumu: "Devamı gelecek demiştim"

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKTİ

"Bizim için zor bir maçtı. Zor maçtan kastım, mücadeleci bir maçtı. Herkes karakterini, yüreğini koydu. Öyle oynadık. Sonunda 3 puan kazandık. Çok mutluyuz. Ekibimiz çok iyi, bize çok güveniyor, çok iyi çalıştırıyorlar. Kendimi çok hazır hissediyordum. Sergen hoca da bana şans verdi. Çok iyi mücadele ettik, böyle efor olunca takım 3 puanı alıyor. Sergen hoca bana 'ileride top tut, faul almaya çalış, bizi rahatlat' dedi. Ben de yüreğimi koydum ortaya."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRECİ NE DURUMDA?
Siyah beyazlılar, forvet takviyesine odaklanmış durumda.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
