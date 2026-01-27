Menü Kapat
Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 60 milyon Euro'luk anlaşma

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Eyüpspor maçı sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kötü oynadıkları belirten Yalçın, maçın son bölümünde kurtarılan beraberliğin kendileri için iyi olduğunu söyledi. Takımdan ayrılan oyuncuların çok da büyük kayıp olmadığını savunan deneyimli teknik adam, "İşe ekonomik açıdan da bakmak lazım. Rafa Silva ve Abraham'ın ayrılması 60 milyon Euro avantaj sağladı" dedi. Yalçın, transfer edilecek oyuncu sayısı ve mevkileriyle ilgili de açıklama yaptı.

AA
27.01.2026
27.01.2026
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BERABERLİĞİ KURTARMAK BİZİM İÇİN İYİ"

Yalçın, "Beklemediğimiz bir oyun ve skor oldu. Oyunun başlangıcında ciddi bir konsantrasyon eksikliği yaşadık. Oyun formatımızın dışında oynadık. Erken öne geçmemize rağmen oyunun devamında zor anlar yaşadık. Oyunu çevirmek için hamleler yaptık. Kazanabilirdik ama bizim adımıza mücadele gücü, ikinci toplar, normal oyun anlayışımızın dışındaydı. Bazen kazanamıyorsunuz. Bunlar futbolda olağan şeyler. Kötü bir oyunun son bölümünde beraberliği kurtarmak bizim için iyiydi." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 60 milyon Euro'luk anlaşma

"TAKIMDA NEGATİFLİK, PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ VAR"

Sergen Yalçın, motivasyon eksikliği yaşandıklarını belirterek, "Futbolda bunlar olağan şeyler. Bir takım her maça maksimum performansla devam edemez. Oyunun doğasında olan şeyler bunlar. Bugün çok fazla negatiflik vardı takımda. Bireysel performans düşüklüğü vardı. Oyunun başlangıcında takımın motivasyonunun bozuk olduğunu kendi aramızda konuştuk. Üç puan kazanmamız gereken bir maçtı. Futbol kağıt üzerinde değil sahada oynanıyor. Koşmak, mücadele etmek lazım kazanmak için. İki puan kaybettiğimizin için üzgünüz." diye konuştu.

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 60 milyon Euro'luk anlaşma

Transfer çalışmaları ve takımdan ayrılan oyuncular konusuna da değinen Yalçın şunları söyledi:

"TAKIMDAN AYRILANLAR ÇOK DA ÖNEMLİ KAYIP DEĞİL"

"Çok ayrılık oldu. Bu oyuncuların bir bölümü planlamamızda yoktu. Çok da önemli kayıplar yaşamadık. İşin ekonomik tarafına da bakmak lazım. Sadece Abraham ve Rafa Silva'nın ayrılması kulübe bundan sonrası için 60 milyon avro avantaj sağladı. Beşiktaş camiası olarak ciddi bir değişim söz konusu. Ayrılma konusunda doğru şeyler yaptık.

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması! 60 milyon Euro'luk anlaşma

TRANSFER MESAJI

Transfer görüşmelerimiz var. Seviye üstü, takıma katkı yapacak oyuncular almak istiyoruz. Umarım 3-4 oyuncuyla eksik bölgeleri doldurabiliriz. Herkes çalışıyor eksik bölgeleri doldurmak için. Stoper, sol bek, merkez orta saha, kenar ve santrfor gibi oyuncular bulmuştuk ama son dakikada işler bozuldu. Hangi oyuncuya gitsek 25-30 milyon avro gibi rakamlar çıkıyor karşımıza. Bu da zorluyor. Yaz dönemi olsa belki daha rahat hareket ederiz. Ciddi katkı yapacak oyuncular planlıyoruz."

