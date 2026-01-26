Eyüpspor-Beşiktaş Süper Lig Canlı Maç Anlatımı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Maçta hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Eyüpspor: Felipe, Talha Ulvan, Onguene, Emir Ortakaya, Arda Yavuz, Baran Ali Gezek, Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Rashica, Toure