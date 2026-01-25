Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Burak Ayaydın

Rıdvan Dilmen'den 'Fenerbahçe taraftarı' örneği: "Ümitsizce izlediler"

Rıdvan Dilmen; Fenerbahçe'nin Göztepe beraberliğini, Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun yanlış tercihlerine odaklanan Rıdvan Dilmen, ayrıca da sarı lacivertli taraftarların çaresizliğini öne çıkardı.

Rıdvan Dilmen'den 'Fenerbahçe taraftarı' örneği:
Haber Merkezi
25.01.2026
25.01.2026
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin puan kaybını Domenico Tedesco üzerinden yorumlayan Rıdvan Dilmen, Anthony Musaba gibi isimlere de özellikle dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen'den 'Fenerbahçe taraftarı' örneği: "Ümitsizce izlediler"

RIDVAN DİLMEN'DEN 'FENERBAHÇE TARAFTARI' ÖRNEĞİ: "ÜMİTSİZCE İZLEDİLER"

"Hiç beklemediğim bir skordu. Nedenlerini söyleyeyim. İlk sebep; Fenerbahçe'nin, uzun zaman sonra Galatasaray'a 1 puanlık farkla yaklaşmış olmasıydı. İkinci madde ise Göztepe'nin önemli eksikleri vardı. Böyle durumlara rağmen Fenerbahçe, sisteme ve mücadeleye puan kaybetti. Göztepe çok iyi mücadele etti. Fenerbahçe tarafındaysa, Alanyaspor maçından itibaren bazı ibareler vardı. Tabii Göztepe de zor maç kaybeden bir takım! Teknik direktörleri ligimizi çözmüş. Sistemine göre oyuncuları var, tam tersi değil.

Rıdvan Dilmen'den 'Fenerbahçe taraftarı' örneği: "Ümitsizce izlediler"

Aslında hiçbir şey tesadüf değil. Fenerbahçe Kadıköy'deki son 6 maçta, 1 kez galip geldi! Evinde kazanamaman bir şeyi gösteriyor. Biz bunu konuşuruz. Fenerbahçe perşembe akşamı iyi oynamamıştı. Bugün de oynamadı. Eğer kulağı ters tutarsanız olmaz. Göztepe gibi maçlarda problemi baştan çözmen gerekiyor. Golü de buldun aslında, devam edeceksin. En etkili hücumcun Anthony Musaba, neden oyundan çıktı? Bu hamleyle Göztepe'nin ekmeğine yağ sürersin. Fenerbahçe taraftarı, son yarım saati ümitsizce izledi! Sebebi içerideki son maçların izlenmiş olması. Beşiktaş, Aston Villa... Fenerbahçe kadrosu, maça böyle çıkmamalıydı. Fenerbahçe'nin sağ beki, 4 puan gerideyken Yiğit Efe Demir olamaz! Olmaz demiyorum, olamaz! Diğer tarafta da Nelson Semedo olamaz! Savunmada herkes kendi pozisyonunda olsaydı... Önde de Anderson Talisca kendi bölgesinde oynamıyordu!

Rıdvan Dilmen'den 'Fenerbahçe taraftarı' örneği: "Ümitsizce izlediler"

Bu tarz detayların hepsine bakınca, Domenico Tedesco'nun kazanmamak için her şeyi yaptığını ve başardığını söylemek lazım. Bugün 2-1 kazansan da bu tercihler doğru değil. Göztepe'de 6 eksik vardı, bir daha böyle yakalayamazsın! Orta sahadaki oyuncuların (Guendouzi, Fred) etkili şut çeken profilde değil. E geriye kenarlardan gelmek kaldı çünkü rakip merkezi kalabalık savunuyor. Ama sen bu noktada da kenar oyuncularını yanlış tercih ettin ve Anthony Musaba'yı da çıkardın. Aston Villa maçının son bölümünü incelesinler, Fenerbahçe topla oynamış, yüklenmiştir. E bugün de öyle oldu. O zaman neden net pozisyonun yok?"

Rıdvan Dilmen'den 'Fenerbahçe taraftarı' örneği: "Ümitsizce izlediler"

