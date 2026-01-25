Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu detayı: Sosyal medyada da ses getirdi!

Fenerbahçe-Göztepe mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, anlık kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkat çekti. Fenerbahçeli futbolseverler, Kerem Aktürkoğlu transferini sosyal medyada yeniden tartışmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe-Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu detayı: Sosyal medyada da ses getirdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 21:24
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 21:27

Fenerbahçe'deki performansıyla tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe müsabakasında yedek kulübesinde yer almıştı. Halihazırda formayı yeni transfer Antony Musaba'ya kaptıran Kerem Aktürkoğlu, kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkat çekti.

Fenerbahçe-Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu detayı: Sosyal medyada da ses getirdi!

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere biterken, devre arasında ise çarpıcı bir an yaşandı! Zira kameralar; stadyumdan kesitleri ekrana taşırken, kulübede tek başına oturan ve dalgın bakışlarla uzaklara dalmış olan Kerem Aktürkoğlu da ayrıca dikkat çekti. Son dönemde performansıyla beklentileri karşılayamayan ve yüksek bonservisinin ardından camiada soru işaretlerine sebep olan Kerem Aktürkoğlu, an itibarıyla Domenico Tedesco'dan da geçer not alamadı.

Fenerbahçe-Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu detayı: Sosyal medyada da ses getirdi!

FENERBAHÇELİ KEREM AKTÜRKOĞLU SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe-Göztepe maçının devre arasındaki görüntüsüyle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada da ses getirdi ve futbolseverlerce farklı yorumlar yapıldı. Esasen ise yıldız hücumcu, sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon Euroluk bir anlaşmayla transfer edilmiş ve Galatasaray sonrasında Fenerbahçe forması giymesiyle de ülke gündeminde önemli bir konu başlığı oluşturmuştu.

Fenerbahçe-Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu detayı: Sosyal medyada da ses getirdi!

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarlarınca eleştirilerin odak noktası haline gelmeye başlayan Kerem Aktürkoğlu, 2029 yazına kadar sözleşme imzaladığı sarı lacivertliler ile 23 maça çıkmış ve 6 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe-Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu detayı: Sosyal medyada da ses getirdi!

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?
Milli futbolcu; düşük temposu ve oyunda kayboluşuyla, olumsuz anlamda dikkat çekmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri krizi: Transfer çıkmaza girdi!
Kolo Muani Süper Lig'e: Transferde menajerlik süreci!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.