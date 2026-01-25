Fenerbahçe-Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu detayı: Sosyal medyada da ses getirdi!

Fenerbahçe'deki performansıyla tartışma konusu olan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe müsabakasında yedek kulübesinde yer almıştı. Halihazırda formayı yeni transfer Antony Musaba'ya kaptıran Kerem Aktürkoğlu, kameralara yansıyan görüntüsüyle dikkat çekti.

FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇINDA KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

Fenerbahçe-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere biterken, devre arasında ise çarpıcı bir an yaşandı! Zira kameralar; stadyumdan kesitleri ekrana taşırken, kulübede tek başına oturan ve dalgın bakışlarla uzaklara dalmış olan Kerem Aktürkoğlu da ayrıca dikkat çekti. Son dönemde performansıyla beklentileri karşılayamayan ve yüksek bonservisinin ardından camiada soru işaretlerine sebep olan Kerem Aktürkoğlu, an itibarıyla Domenico Tedesco'dan da geçer not alamadı.

FENERBAHÇELİ KEREM AKTÜRKOĞLU SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Fenerbahçe-Göztepe maçının devre arasındaki görüntüsüyle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada da ses getirdi ve futbolseverlerce farklı yorumlar yapıldı. Esasen ise yıldız hücumcu, sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon Euroluk bir anlaşmayla transfer edilmiş ve Galatasaray sonrasında Fenerbahçe forması giymesiyle de ülke gündeminde önemli bir konu başlığı oluşturmuştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarlarınca eleştirilerin odak noktası haline gelmeye başlayan Kerem Aktürkoğlu, 2029 yazına kadar sözleşme imzaladığı sarı lacivertliler ile 23 maça çıkmış ve 6 gol ile 3 asistlik katkı sağlamıştı.