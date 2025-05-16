Beşiktaş transfer hamlesini yaptı! İşte takıma veda eden isim

Beşiktaş’ta fırtına öncesi sessizlik bozuldu! Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, ilk ayrılığı resmen başlattı. Kulüp tesislerinde eşyalarını toplayan Alex Oxlade-Chamberlain takıma veda etti.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta, takıma katılacak isimler kadar ayrılacak isimlerde gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlı ekibin, biletini kestiği ilk isim Alex Oxlade-Chamberlain oldu.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş’ta, takıma dahil olacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu.

Siyah-beyazlılarda ilk veda eden isim ise Alex Oxlade-Chamberlain oldu.

TRT Spor’un haberine göre, İngiliz yıldız, kulüp tesislerinde eşyalarını topladı. Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig’deki son 14 maçın 13’ünde ilk 11’de forma giymişti.