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 | Emir Yücel

Beşiktaş transfer hamlesini yaptı! İşte takıma veda eden isim

Beşiktaş’ta fırtına öncesi sessizlik bozuldu! Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, ilk ayrılığı resmen başlattı. Kulüp tesislerinde eşyalarını toplayan Alex Oxlade-Chamberlain takıma veda etti.

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Beşiktaş transfer hamlesini yaptı! İşte takıma veda eden isim
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 15:05

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta, takıma katılacak isimler kadar ayrılacak isimlerde gündemdeki yerini koruyor. Siyah-beyazlı ekibin, biletini kestiği ilk isim Alex Oxlade-Chamberlain oldu.

Beşiktaş transfer hamlesini yaptı! İşte takıma veda eden isim

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş’ta, takıma dahil olacak isimler kadar ayrılacak oyuncular da merak konusu.

Beşiktaş transfer hamlesini yaptı! İşte takıma veda eden isim

Siyah-beyazlılarda ilk veda eden isim ise Alex Oxlade-Chamberlain oldu.

Beşiktaş transfer hamlesini yaptı! İşte takıma veda eden isim

TRT Spor’un haberine göre, İngiliz yıldız, kulüp tesislerinde eşyalarını topladı. Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig’deki son 14 maçın 13’ünde ilk 11’de forma giymişti.

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#Futbol
#Spor
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