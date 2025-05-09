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 | Murat Makas

Beşiktaş transfere çok yaklaştı! Wout Weghorst için geri sayım

Yeni sezonda iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş forvet hattını güçlendirmek istiyor. Eski futbolcusu Wout Weghorst’u listeye alan Beşiktaş'ın transferde önemli mesafe katettiği belirtiliyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş transfere çok yaklaştı! Wout Weghorst için geri sayım
KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 09:58

Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa’da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir kadro kurmak istiyor. Takımdan gidecek oyuncular gündeme gelirken transferde ilgi duyulan isimler de ortaya çıkıyor. Beşiktaş forvet bölgesine nokta atış transferler yapmak istiyor.


WEGHORST HAMLESİ

Gol yollarında sıkıntıları çözmek isteyen Beşiktaş yeniden Wout Weghorst’u gündeme aldı. Beşiktaş’ın eski futbolcusu için adım atacağı iddia edildi.

Beşiktaş transfere çok yaklaştı! Wout Weghorst için geri sayım

Weghorst transfer olduğu Ajax’ta sonradan oyuna girerek rol üstlendi. 32 yaşındaki forvetin geri dönüşü için önemli mesafe katedildi.

Beşiktaş transfere çok yaklaştı! Wout Weghorst için geri sayım

YÜKSEK PARA BEKLEMİYOR

Yıllık 2.5 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncuya Beşiktaş cephesinin bonuslarla bu rakamın üstüne çıkacağı öne sürülüyor. Ajax ile 1 yıllık daha kontratı bulunan Weghorst’un yüksek bonservis ve maaş beklentisinin olmadığı belirtiliyor.

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