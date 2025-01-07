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Beşiktaş Türkiye Kupası maçında Sivasspor engelini tek golle geçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 20:17 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 20:56
Beşiktaş Türkiye Kupası maçında Sivasspor engelini tek golle geçti!

İki Süper Lig takımı olan Sivasspor ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası maçında gülen taraf tek golle sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takımın tek golünü Rafa Silva kaydetti.

Ziraat Türkiye KupasıD Grubu​ 1. hafta maçında Beşiktaş​ deplasmanda Sivasspor​ ile karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında siyah-beyazlılar adına sahneye çıkan Rafa Silva, 20. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirmeyi başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puanı tek golle kazanmasını bildi.

Rafa Silva'nın yeri 10 numara! - Sözcü

İLK 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah Başsan, Rodrigues, Koita.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş Türkiye Kupası maçında Sivasspor engelini tek golle geçti! - 2. Resim

HAKEM KADROSU

Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalıyor. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Hüseyin Aylak üstleniyor.

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

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Kaynak: tgrthaber.com
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