Beşiktaş Türkiye Kupası maçında Sivasspor engelini tek golle geçti!
İki Süper Lig takımı olan Sivasspor ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası maçında gülen taraf tek golle sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takımın tek golünü Rafa Silva kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında siyah-beyazlılar adına sahneye çıkan Rafa Silva, 20. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirmeyi başardı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puanı tek golle kazanmasını bildi.
İLK 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah Başsan, Rodrigues, Koita.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy.
HAKEM KADROSU
Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalıyor. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Hüseyin Aylak üstleniyor.