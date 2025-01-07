Beşiktaş Türkiye Kupası maçında Sivasspor engelini tek golle geçti!

07 Ocak 2025 20:17 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 20:56

İki Süper Lig takımı olan Sivasspor ve Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası maçında gülen taraf tek golle sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı takımın tek golünü Rafa Silva kaydetti.