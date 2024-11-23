Beşiktaş ve Galatasaray Chiesa için karşı karşıya! İlaç gibi gelecek transfer

23 Kasım 2024 11:36 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 11:36

Süper Lig'de kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen iki dev kulüp Galatasaray ve Beşiktaş, Liverpool'un yıldızı Federico Chiesa'yı tekrar gündemine aldı. Ezeli rakipler ara transfer döneminde Chies için harekete geçecek. Özellikle Beşiktaş'ın transferde nabız yokladığı iddia edildi.

Alex de Souza'dan Galatasaray sözleri için yalanlama

Alex de Souza'dan Galatasaray sözleri için yalanlama

Süper Lig’de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş​, Ocak ayı transfer döneminde nokta atışı transferler yapmak istiyor. Ayrıca takımdan gönderilmesi istenen oyuncuların listesi de hazırlanıyor. Beşiktaş Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un raporu doğrultusunda istenen bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı.

FEDERİCO CHİESA HAMLESİ

Beşiktaş'ın Federico Chiesa'nın tekrar peşinde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlıların Ocak'ta İtalyan kanat için yeniden hamle yapacağı iddia edildi. Takvim'in haberine göre; Transfer için kiralama formülünün gündemde olduğu gelen bilgiler arasında. Liverpool​'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Kartal'ın gündemine gelmişti. Van Bronckhorst'un kanat transferi istemesi hücum gücünü artırmak ve kadroya daha fazla derinlik kazandırmak olarak biliniyor.

DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel​, Chiesa ile ilgilendiklerini ancak yüksek maliyet nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Yücel konuya ilişkin "Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcu, geçtiğimiz Ağustos ayında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a 4 yıllık imza atmıştı. İtalyan yıldızın kontratı 30 Haz 2028'de sona erecek. 1.75 boyunda olan kanat, İtalya Milli Takımı formasını 51 kez terletti.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

Ayrıca Süper Lig devi Galatasaray'ın da Chiesa için nabız yokladığı iddia edildi. Kanat forvet rotasyonunu güçlendirmek isteyen Cimbomun Chiesa için hamle yapacağı konuşuluyor. İki dev kulüp transferde karşı karşıya kalabilir.