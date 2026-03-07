Beşiktaş ve Galatasaray'dan art arda hakem paylaşımları!

Kategoriler
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, üst üste kritik pozisyonlar oldu. Ezeli rakipler, zorlu maç devam ederken sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu ve hakem faktörünü öne çıkardı.
https://x.com/Besiktas/status/2030337041842463133?s=20
https://x.com/GalatasaraySK/status/2030342098877116597?s=20
https://x.com/GalatasaraySK/status/2030343078834307276?s=20
https://x.com/Besiktas/status/2030348836976140399?s=20
Süper Lig lideri Galatasaray, Victor Osimhen'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı.