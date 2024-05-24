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Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 May 2024 15:32 - Güncelleme : 24 May 2024 15:33
Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK&#039;ye sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Beşiktaş ve Trabzonspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT

TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin ise talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi - 1. Resim

Kurulun, Trabzonspor'u ise saha olayları sebebiyle disipline yolladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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