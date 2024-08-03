Beşiktaş ve Trabzonspor Marco Arnautovic'in peşinde

03 Ağustos 2024 12:23 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 12:25

Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar forvet transferi için düğmeye bastı.

Jackson Muleka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı kulüp, Inter'in yıldızı Marco Arnautovic'i transfer listesine ekledi.

ARNAUTOVİC'İ TRABZONSPOR DA İSTİYOR

Söz konusu haberde, 35 yaşındaki forvet ve kanat oyuncusu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da ilgilendiği aktarıldı.

Bonservisi Inter'de bulunan ve geçen sezon Bologna'da kiralık olarak forma giyen Avusturyalı golcünün İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Arnautovic'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.