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 | Mutluhan Yildiz

Beşiktaş yabancı hakem için harekete geçti!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi karşılaşmalarının yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi için resmi başvuruda bulundu.

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Beşiktaş yabancı hakem için harekete geçti!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 20:17

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesinin ardından harekete geçti.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlı ekip, oynayacağı Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının da yabancı hakemler tarafından yönetilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulundu.

SERDAL ADALI İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞT!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları derbilerde hakem olarak Slavko Vincic’in görev almasını talep ettiklerini dile getirdi.

Serdar Kurtuluş Beşiktaş'ta

Adalı, "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, ancak detaylı inceleme fırsatım olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar yaşadığımız sıkıntılara rağmen Türk hakemlerine güven duyduğumuzu her zaman söyledik. Ancak alınan bu son karar doğrultusunda, biz de Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemin atanmasını istiyoruz. Federasyonun şimdiden gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Madem böyle bir uygulama başladı, biz de aynı hakemin derbilerimizde görev almasını talep ediyoruz. Ancak bunun olumlu bir süreç olmadığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİYİ HANGİ YABANCI HAKEM YÖNETTİ?
Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slavko Vincic yönetti.
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