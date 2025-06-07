Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da başlıyor

Hazırlıklarına bir süre İstanbul’da devam edecek olan Beşiktaş, ardından yurt dışı kampına çıkacak. 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak olan siyah-beyazlı ekip, burada yeni sezon öncesi yoğun tempoda çalışmalarını sürdürecek. Avusturya kampı kapsamında oynanacak hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.