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 | Murat Makas

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da başlıyor

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü start verecek. Siyah-beyazlı futbolcular, saat 17.00’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanarak sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran’da başlıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 15:29

Hazırlıklarına bir süre İstanbul’da devam edecek olan Beşiktaş, ardından yurt dışı kampına çıkacak. 4-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Bad Erlach kasabasında kamp yapacak olan siyah-beyazlı ekip, burada yeni sezon öncesi yoğun tempoda çalışmalarını sürdürecek. Avusturya kampı kapsamında oynanacak hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#avusturya
#hazırlık maçı
#kamp
#Spor
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