Beşiktaş yönetimi kararını verdi! İşte ayrılacak 4 futbolcu

15 Ocak 2025 13:07 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 13:15

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bekleneni veremeyen oyuncularla yollarını ayırıp kadroda kontejyan açmak istiyor. Performansıyla eleştirilerin hedefi olan 4 futbolcu gidecekler listesine konuldu. Serdal Adalı yönetiminde transfer çalışmaları devam ederken 4 futbolcuyla yolların ayrılması kesin gözüyle bakılıyor.

Yeni yönetim ile kritik sürece giren Beşiktaş, Serdal Adalı​ başkanlığında teknik direktör ve futbolcu​ arayışına girdi. Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda gidecek isimler de gündeme geldi. Bazı yabancı futbolcular performanslarıyla bekleneni bu sezon veremedi.

BEŞİKTAŞ​'TA İSTENMEYEN 4 OYUNCU

Listenin ilk sırasında taraftarla arasındaki ipler kopma noktasına gelen Masuaku yer alıyor. Oyuncunun menajeri Yunan takımlarıyla görüşmelerde bulunuyor. Al-Musrati için Suudi Arabistan'dan gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini geri çeviren Başkan Adalı, doğrudan satış yapmak istiyor. Onana ve Chamberlain'e de kulüp bulmalarını söyleyen siyah-beyazlı yönetim gelecek teklifleri değerlendirmeye alarak ara transfer döneminin önünü açacak.

REKOR ÜCRETLE TRANSFER EDİLMİŞTİ

Beşiktaş'ta rekor bir ücretle transfer edilen ancak bir türlü beklentileri veremeyen Al-Musrati de gidecekler listesinde. 11 milyon Euro artı 2 milyon da bonus karşılığında transfer edilen Libyalı oyuncudan en az zararla çıkış yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, 10 milyon seviyesinde bir teklif bekliyor. Suudi Arabistan'dan gelen 7 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren yönetim, 10 milyonu gördüğü anda oyuncusuyla yolları ayıracak.