Beşiktaş yönetiminden Mario Gomez sürprizi

01 May 2024 13:34 - Güncelleme : 01 May 2024 13:35

Yeni sezonda kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş yönetimi kadro yapılanması için çalışmalara başladı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde dün oynanan Bayern Münih - Real Madrid maçını Allianz Arena'da takip etti.

Başkan Arat, burada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le de bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

MAÇI BİRLİKTE İZLEDİLER

Arat daha sonra bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu. Arat ve Gomez, 2-2 biten Bayern Münih - Real Madrid mücadelesini birlikte izlediler.

Başkan Arat, bugün de Borussia Dortmund - PSG mücadelesini tribünden takip edecek.