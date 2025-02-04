Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Sörloth olmadı, Insigne harekatı başladı

04 Şubat 2025 15:17 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 15:31

Ara transfer döneminin sessiz takımlarından Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde forvet bölgesine yıldız takviyesi yapmak istiyor. Alexander Sörloth için nabız yoklayan siyah-beyazlılar kötü haber alırken Lorenzo Insigne harekatı başladı. İşte detaylar...

Al-Musrati, Cher Ndour, Jean Onana ile yollarını ayıran Beşiktaş ara transfer dönemini sessiz geçiriyor. Henüz transfer açıklaması yapmayan siyah-beyazlılar Serdal Adalı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Kanat bölgesine takviye beklenirken, 6 numara ve forvet transferleri için de nabız yoklanıyor.

SÖRLOTH'DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş, Alexander Sörloth’u gündemine almıştı. Ancak Estadıo Deportivo'da yer alan haberde Athletico Madrid’in oyuncuyu göndermek istemediği belirtildi.

INSIGNE BOMBASI

Kara Kartal rotayı Napoli'nin eski yıldız oyuncusu olan ve şu anda MLS ekiplerinden Toronto FC'de forma giyen Lorenzo Insigne’ye çevirdi.

Gianluca Di Marzio'nun servis ettiği transfer operasyonundan Beşiktaş'a müjdeyi DAZN verdi. Insigne'nin Avrupa'da transfer döneminin bitmesine çok az bir zaman kala İspanyol ekibi Real Valladolid'den gelen teklifi reddettiği açıklandı.

33 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen tek kulüp olarak Beşiktaş'ın kaldığı belirtildi. Türkiye'de transfer döneminin bitiş tarihine kadar (11 Şubat) Beşiktaş'ın oyuncu için sürdürdüğü girişimleri hızlandırması bekleniyor.