Al Musrati Beşiktaş'tan ayrıldı! Monaco ile sözleşme imzaladı

03 Şubat 2025 18:21 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 18:53

Siyah-beyazlı takımın Libyalı ön liberosu Al Musrati, Fransa Lig 1 kulübü Monaco ile sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig takımı Beşiktaş, Libyalı orta saha Al Musrati ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, ön libero futbolcusunun sezon sonuna kadar Fransız kulübü Monaco'ya kiralandığını açıkladı.

Al Musrati'nin sezon sonuna kadar olan maaşının Monaco tarafından ödeneceği açıklandı. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı.

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır."

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ın geçen sezon ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Libyalı orta saha Al Musrati, siyah beyazlı takımda 38 maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırdı.