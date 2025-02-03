Gaziantep FK - Galatasaray maçı canlı anlatım
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Müsabaka Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
11'LER
Gaziantep FK: Burak Bozan, Mandouki, Arda Kızıldağ, Viana, N'Diaye, Kozlowski, Maxim, Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Okereke, Kenan Kodro.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
HAKEM KADROSU
Gaziantep FK - Galatasaray maçında Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılılarını Süleyman Özay ile Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Burak Olcar görev alacak.
Gaziantep FK - Galatasaray maçının VAR hakemi İtalyan Fabio Maresca oldu.