Bodrum FK Volkan Demirel ile yollarını ayırdı

03 Şubat 2025 15:00 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 16:18

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 16 puan toplayan ve küme düşme hattından kurtulamayan Bodrum FK'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Bodrum FK, Teknik Direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı.

SÜPER LİG'DE DÜŞME HATTINDA

Volkan Demirel yönetiminde 13 maça çıkan yeşil beyazlılar bu mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Bodrum, 16 puanla ligde 17'nci sırada bulunuyor.

VOLKAN DEMİREL: ÇOK ÜZGÜNÜM

Öte yandan Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Bodrum FK, rakibine 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Lige tutunabilme maçıydı. Bu maçta bu şekilde yenilmek üzücü ama mücadele beni çok üzdü. Maç için söyleyecek bir şeyim yok" ifadelerini kullanmıştı.