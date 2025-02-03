Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolcular! Gaziantep maçının başlamasına saatler kaldı

03 Şubat 2025 17:22 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:44

Gaziantep FK ile Galatasaray bugün Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Galatasaray'da sarı kart sınırında olan futbolcular gündem oldu. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda 6 futbolcu kart sınırında yer alıyor.

Lider Galatasaray bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda sarı kart sınırında yer alan futbolcular gündem oldu.

Galatasaray'da 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolculardan herhangi biri sarı kart görürse bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

Galatasaray'da Ahmet Kutucu, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı sarı kart sınırında yer alıyor.

Yunus Akgün, Gaziantep FK karşılaşmasının kamp kadrosuna sakatlığı nedeniyle yer almadı. Diğer oyuncuların ise karşılaşmada oynaması bekleniyor.

GAZİANTEP-GALATASARAY MAÇINDA EKSİK OLAN FUTBOLCULAR

Karşılaşmada Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Demirbay, İsmail Jakobs ve Yunus Akgün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Nelsson ise Roma transferi kapsamında sağlık kontrollerinin yapılması için İtalya'ya gitti.

Yeni transfer Alvaro Morata'nın ise henüz takıma hazır olmadığı için maçta forma giymeyeceği tahmin ediliyor.