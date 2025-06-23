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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a İtalya'dan golcü: Transferde büyük sürpriz!

Beşiktaş'ta yeni transfer hedefi olarak Interli Mehdi Taremi listeye alındı. Sport Italia'nın haberine göre siyah beyazlı ekip, Inter'den ayrılması beklenen Mehdi Taremi için nabız yoklamaya başladı.

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Beşiktaş'a İtalya'dan golcü: Transferde büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 23:59

Beşiktaş'ta gelecek sezon planları kapsamında Mehdi Taremi gündeme geldi. Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sürpriz bir kararla Mehdi Taremi için resmen devreye girdi.

BEŞİKTAŞ'TA GOLCÜ ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan'da Roberto Firmino için nabız yoklayan Beşiktaş, bir yandan da Avrupa pazarına bakıyor! Inter'den ayrılması beklenen Mehdi Taremi'nin menajeriyle temaslarda bulunan Beşiktaş, İranlı golcünün maliyetini sordu.

Beşiktaş'a İtalya'dan golcü: Transferde büyük sürpriz!

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE VE MEHDI TAREMI KIYASLAMASI

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılmaya çalışılırken, Mehdi Taremi hamlesi ise sosyal medyada tartışmalara sebep oldu. Halihazırda Inter'de geçen sezon 3 gol atan Mehdi Taremi'nin; Ciro Immobile'den daha faydalı olmayacağını savunan taraftarlar, Roberto Firmino gibi bir ismin daha doğru bir tercih olacağı konusunda fikir birliğine vardı.

Beşiktaş'a İtalya'dan golcü: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

TAREMI VE INTER ARASINDA KAÇ YILLIK SÖZLEŞME VAR?
32 yaşındaki Mehdi Taremi, Inter ile 2027 yazına kadar kontrat imzalamış durumda.
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#Mehdi Taremi
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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