Beşiktaş'a kötü haber! Arka adale tendonunda yırtık tespit edildi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlı takımın stoperi Emirhan Topçu ikinci yarıda sakatlanarak yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.

Beşiktaş'a Topçu'dan kötü haber geldi. Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir"

