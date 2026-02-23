Menü Kapat
Beşiktaş'a kötü haber! Arka adale tendonunda yırtık tespit edildi

Son dakika haberi: Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber. Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Trendyol 'in 23. haftasında , 'yi konuk etti. Siyah-beyazlı takımın stoperi ikinci yarıda sakatlanarak yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'nun Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası çekilen MR'ında sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.
Beşiktaş futbolcusu Emirhan Topçu sakatlandı.
Sakatlık, Göztepe maçının 70. dakikasında yaşandı.
Çekilen MR sonucunda sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık belirlendi.
Teşhis Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde konuldu.
Beşiktaş'a Topçu'dan kötü haber geldi. Topçu'nun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir"

https://x.com/Besiktas/status/2025918819688943719

