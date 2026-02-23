Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Serhat Yıldız

Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan dev karşılaşma öncesi kritik karar!

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'da Juventus maçı öncesi Florya'da nefesler tutuldu, beklenen haber nihayet geldi. Konyaspor maçındaki yokluğuyla saç baş yolduran Victor Osimhen için İtalya kafilesi öncesi karar verildi. Sakatlık bilmecesi çözülen Nijeryalı yıldızın dev maç kadrosundaki durumu belli oldu. İşte detaylar...

23.02.2026
15:25
23.02.2026
15:27

Süper Lig’de Konyaspor deplasmanında alınan beklenmedik mağlubiyetle sarsılan , gözünü ’ndeki kritik sınavına dikti.

Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan dev karşılaşma öncesi kritik karar!

Taraftarın en çok merak ettiği konu ise sakatlığı nedeniyle Konya'da forma giyemeyen Victor 'in durumuydu. Florya'dan gelen son bilgiler camiaya nefes aldırdı.

Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan dev karşılaşma öncesi kritik karar!

DEV MAÇ ÖNCESİ OSİMHEN KARARI VERİLDİ

Konya deplasmanında dizindeki ağrılar sebebiyle riske edilmeyen ve kadroya alınmayan Nijeryalı süper yıldız için geri sayım başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre pazar gününü salonda bireysel çalışmalarla geçiren Osimhen, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan dev karşılaşma öncesi kritik karar!

Sakatlığını büyük ölçüde atlatan 25 yaşındaki golcü, Juventus ile oynanacak rövanş mücadelesi için İtalya kafilesinde yer alacak. Yıldız oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise bu akşam yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan dev karşılaşma öncesi kritik karar!

OSİMHEN YOKSA GALİBİYET DE YOK!

Galatasaray’ın bu sezonki başarısında aslan payına sahip olan Osimhen’in eksikliği, saha sonuçlarına doğrudan yansıyor. Sarı-kırmızılı ekibin golcü oyuncudan mahrum kaldığı dönemlerdeki karnesi oldukça düşündürücü. Bu sezon 23 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergileyen Osimhen, oynamadığı son 9 maçta Galatasaray galibiyet yüzü göremedi (4 beraberlik, 5 mağlubiyet). Bu süreçte toplam 23 puan kaybedildi.

Victor Osimhen Juventus maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan dev karşılaşma öncesi kritik karar!

HAZIRLIKLAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Dün akşam saatlerinde Juventus mesaisine başlayan sarı-kırmızılılar, bu akşam yapacağı taktik antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Okan Buruk’un, Osimhen’in dönüşüyle birlikte hücum hattında nasıl bir kurgu tercih edeceği ise merak konusu.

ETİKETLER
#Spor
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#juventus
#osimhen
#Spor
