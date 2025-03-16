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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'a kötü haber! Konyaspor maçında sakatlanmıştı: Derbide yok

Konyaspor-Beşiktaş maçında sakatlanan Felix Uduokhai'nin durumu belli oldu. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre oyuncunun ciddi bir tedavi sürecine başlaması planlanıyor.

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Beşiktaş'a kötü haber! Konyaspor maçında sakatlanmıştı: Derbide yok
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.03.2025
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
16.03.2025
saat ikonu 20:28

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken, Felix Uduokhai sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 55. dakikada yerini Onur Bulut'a bırakan Felix Uduokhai'nin sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN FELIX UDUOKHAI İÇİN AÇIKLAMA

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai’nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı (peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

Felix Uduokhai’nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

UDUOKHAI NE KADAR SÜRE UZAK KALACAK?

TRT Spor'un haberine göre Felix Uduokhai'nin 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumda 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

https://x.com/Besiktas/status/1901301358235422994

Sıkça Sorulan Sorular

KONYASPOR MAÇINDAKİ KIRMIZI KART SAYISI KAÇTI?
9 kişi kalan Konyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
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#Sakatlık
#Ayak Bileği
#Spor
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