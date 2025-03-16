İlhan Palut istifa mı ediyor? Çaykur Rizespor'da kritik saatler

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Bodrum FK karşılaştı ve Ege temsilcisi deplasmanda 2-0 galip geldi. Maçın ardından açıklamalar yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, gidişattan rahatsız olduğunu belirtti ve bir eylemde bulunacağını duyurdu.

İLHAN PALUT'TAN İSTİFA MESAJI

Mağlubiyetin ardından değerlendirmeler yapan İlhan Palut, "Görüntü iyi değil. İyi bir yere gitmiyoruz. Seyircilerin tepkisi var. Bu zamana kadar bana çok naziklerdi. Şu anki tepkileri de gayet anlaşılırdı. Oyuncularımız da tepkilerden nasibini aldı. Benim teknik direktör olduğum yerde oyuncularıma gösterilen tepkileri işitmek de kolay bir şey değil! Ama son derece haklılar ve ölçülülerdi. İçeriye yeni bir enerji lazım. Yeni bir şey söylemek lazım. Ya da yenilenmek lazım. Ben bu kulübün bir çalışanıyım. Başıma buyruk açıklamalar yapamam! Ne kadar kendimi kötü hissetsem de; insanların saygısını kullanıp bulunduğum yerde süremi uzatacak bir antrenör asla değilim. Çaykur Rizespor için en iyisi ne olacaksa ben bunun için katkı vermeye hazırım. Yönetimle konuşacağım, kendimi dinleyeceğim ve en doğrusu neyse onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

https://x.com/CRizesporAS/status/1901249964161843696