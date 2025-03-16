Fenerbahçe Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe evinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsunspor'un son 15 dakikayı 10 kişi tamamlamasına rağmen sarı-lacivertli takım istediği golü bulamadı. 0-0'lık beraberlik sonrası iki takımda sahadan 1'er puan ile ayrıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor, karşılaşmayı 75. dakikada Mouandilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında günün maç sonuçları şu şekilde;

Rizespor 0-2 Bodrum FK

Göztepe 1-1 Eyüpspor

Hatayspor 3-2 Sivasspor

CANLI ANLATIM

1'Maç başladı.

18'Oğuz Aydın şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçemedi.

32'Talisca ceza sahasından çektiği şutta kaleci Okan Kocuk'u geçemedi.

45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı.

73'Arka direğe yapılan ortaya Szymanski kafa vuruşu yaptı ve top direkten auta gitti.

75'Mouandilmadji ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

87'Szymanski'nin şutu üstten auta gitti.

90'Maç sona erdi.

ARDA GÜLER TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin altyapısında yetişip LaLiga devi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eski takımının evinde Samsunspor ile karşılaştığı maçta tribündeki yerini aldı.

LİVAKOVİC 15 RESMİ MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi.

İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

SAİNT-MAXİMİN VE CENK TOSUN KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi.

Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı.

Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.

11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, van Drongelen, Bola, Bennassr, Celil Yüksel, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Mouandilmadji.

HAKEM KADROSU

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak.

Karşılaşmada VAR'da Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, AVAR'da Deniz Caner Özaral görev alacak.