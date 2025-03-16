Fenerbahçe Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe evinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Samsunspor'un son 15 dakikayı 10 kişi tamamlamasına rağmen sarı-lacivertli takım istediği golü bulamadı. 0-0'lık beraberlik sonrası iki takımda sahadan 1'er puan ile ayrıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor, karşılaşmayı 75. dakikada Mouandilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında günün maç sonuçları şu şekilde;
Rizespor 0-2 Bodrum FK
Göztepe 1-1 Eyüpspor
Hatayspor 3-2 Sivasspor
1'Maç başladı.
18'Oğuz Aydın şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçemedi.
32'Talisca ceza sahasından çektiği şutta kaleci Okan Kocuk'u geçemedi.
45'İlk yarı sona erdi.
46'İkinci yarı başladı.
73'Arka direğe yapılan ortaya Szymanski kafa vuruşu yaptı ve top direkten auta gitti.
75'Mouandilmadji ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.
87'Szymanski'nin şutu üstten auta gitti.
90'Maç sona erdi.
Fenerbahçe'nin altyapısında yetişip LaLiga devi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, eski takımının evinde Samsunspor ile karşılaştığı maçta tribündeki yerini aldı.
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 15 resmi maç sonra ilk 11'e döndü.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Livakovic, bu süreçte ligde 7, Avrupa'da 6 ve Türkiye Kupası'nda 2 mücadelede forma giyemedi.
İlk 11'de son müsabakasına 13 Ocak'ta Konya deplasmanında çıkan Livakovic, 15 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli hücumcuları Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun, Reeder Samsunspor karşısında kadroya dahil edilmedi.
Her iki oyuncunun da teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerde Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü unutmadı.
Karşılaşma öncesinde Çanakkale türküsü çalınırken, koreografi gösterisi gerçekleştirildi.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Skriniar, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, van Drongelen, Bola, Bennassr, Celil Yüksel, Holse, Schindler, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki maçta Cihan Aydın düdük çalacak. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Hakan Yemişken üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak.
Karşılaşmada VAR'da Polonyalı hakem Pawel Raczkowski, AVAR'da Deniz Caner Özaral görev alacak.