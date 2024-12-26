Beşiktaş'a Rafa Silva şoku! Ayrılık talebini iletti

26 Aralık 2024 14:55 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:08

Süper Lig'de zirvenin farklı bir puanla gerisinde kalan Beşiktaş'ta yine kriz yaşanıyor. Başkanlık seçimine hazırlanan siyah-beyazlı camiada bazı futbolcuların takımdan ayrılması bekleniyor. En son Alanyaspor maçından sonra birçok futbolcu tepki görmüştü. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın menajerinden ise şok bir talep geldi.

Süper Lig’de kötü gidişatı durdurmayan Beşiktaş, Serdal Adalı​ ve Hüseyin Yücel’in aday olduğu başkanlık seçimine doğru gidiyor. Siyah-beyazlı ekip başkanlık seçimi hazırlığı yapılırken bir yandan da ara transfer dönemine yoğunlaşıyor.

RAFA SİLVA AYRILABİLİR!

Arthur Masuaku, Ernest Muçi, Al-Musrati gibi oyuncular tepki görürken takımda ayrılacaklar listesi merak ediliyor. Beşiktaş'ta takımın yıldızı Rafa Silva hakkında oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Başarılı futbolcu, kendisiyle ilgili bir rahatsızlık olması durumunda takımdan ayrılabileceğini yönetime iletti.

Menajeriyle haber yolladığı iddia edilen Rafa Silva, Beşiktaş​'ta çok mutlu olduğunu ancak taraftarların takım arkadaşlarına gösterdiği tepkilere çok üzüldüğünü belirtti. Hürriyet'in haberine göre kulüpten ise böyle bir durumun söz konusu olmadığı cevap verildiği öğrenildi.

11 GOLE KATKI SAĞLADI

Süper Lig​ devi Beşiktaş ile bu sezon toplamda 25 maç çıkan Rafa, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik performans göstermeyi başardı.