Beşiktaş'a sürpriz gol kralı! Yunan basını teklif yapıldığını duyurdu

Beşiktaş forvet transferi için sürpriz bir ismi listeye aldı. Yunan basını Beşiktaş'ın Polonya Ligi'nin gol kralına transfer teklifi yaptığını iddia etti. İşte Beşiktaş transfer haberinden detaylar...

Gelecek sezon için iddialı kadro kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta forvet arayışları hız kazandı. Ciro Immobile’nin ayrılık ihtimali ve yetersiz performansı sonrası dünyaca ünlü golcüler listeye ekleniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın "Dünya yıldızı bir santrfor getireceğim." açıklamasının ardından gözler forvet transferine çevrilmişti.

KOULOURİS İÇİN TEKLİF

Harekete geçen yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yunanistan basını SDNA'nın haberine göre; Beşiktaş, Polonya ekibi Pogon Szczecin'de forma giyen Yunan golcü Efthymios Koulouris için 4 milyon euroluk teklifte bulundu.

SEZONUN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Polonya 1. Ligi'nde 32 maçta 28 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan Koulouris, Polonya'da sezonun oyuncusu seçildi. Golcü oyuncunun sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor.

