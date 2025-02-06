Beşiktaş'a sürpriz kanat: Chukwueze önerildi, Solskjaer'in onayı bekleniyor
Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
06 Şubat 2025 11:35 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:41
Transfer döneminin sessiz ekiplerinden Beşiktaş kanat bölgesine takviye için çeşitli isimleri gündemine alıyor. Milan’da oynayan Samuel Chukwueze Beşiktaş'a önerildi.
Beşiktaş sol bek ve kanat forvet arayışlarını sürdürüyor. Ara transfer döneminin sessiz ekiplerinden Kara Kartal rotayı İtalya'ya çevirdi.
MİLANLI YILDIZ KARTALA ÖNERİLDİ
Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresi Türkiye olabilir. Nijeryalı, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
Edinilen bilgilere göre; Milan'ın kadroda revizyona gideceği ve yeni sezon planlaması doğrultusunda takımdan ayrılabilecek isimler arasında Chukwueze de yer alıyor. Siyah-beyazlılar 25 yaşındaki sağ kanatın Solskjaer'in istemesi halinde görüşmelere başlayacak.
Kaynak: Fotomaç