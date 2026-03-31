Beşiktaş'ın ' A Milli Takım' paylaşımı gündem oldu! Altay Bayındır detayı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova deplasmanına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, karşılaşmayı kazanması halinde 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gidecek.
Ay-yıldızlı ekibimize maç öncesi destek yağıyor. Süper Lig devi Beşiktaş, mücadele öncesinde sosyal medyada milli takıma destek veren bir paylaşım yaptı. Görselde Orkun Kökçü başta olmak üzere bazı oyuncular yer aldı.
Paylaşımda, "2002 ruhuyla, hedef 2026! Haydi Milli Takım, yüreğimiz sizinle" ifadeleri kullanıldı. Ancak görselde bir detay dikkat çekti.
Görsel’de Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan kaleci Altay Bayındır kullanıldı. Normal şartlarda kaleyi koruması beklenen Uğurcan Çakır yerine Altay’ın tercih edilmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.
Siyah-beyazlı ekibin bu tercihi transferde imza ihtimalini güçlendirdi.