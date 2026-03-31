A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova deplasmanına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, karşılaşmayı kazanması halinde 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gidecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'ın ' A Milli Takım' paylaşımı gündem oldu! Altay Bayındır detayı Beşiktaş'ın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finali öncesi yaptığı milli takıma destek paylaşımında, takımın transfer gündemindeki kaleci Altay Bayındır'ın görselde kullanılması dikkat çekti. Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova deplasmanına çıkıyor. Maçı kazanması halinde A Milli Takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gidecek. Beşiktaş, sosyal medyada milli takıma destek paylaşımı yaptı. Paylaşımda 2002 ruhu ve 2026 hedefi vurgulandı. Görselde milli takımın oyuncuları arasında, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan kaleci Altay Bayındır'ın bulunması dikkat çekti. Altay Bayındır'ın görselde yer alması, siyah-beyazlı ekibin transferdeki imza ihtimalini güçlendirdiği şeklinde yorumlandı.

BEŞİKTAŞ'IN MİLLİ TAKIMA DESTEK PAYLAŞIMINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ay-yıldızlı ekibimize maç öncesi destek yağıyor. Süper Lig devi Beşiktaş, mücadele öncesinde sosyal medyada milli takıma destek veren bir paylaşım yaptı. Görselde Orkun Kökçü başta olmak üzere bazı oyuncular yer aldı.

Paylaşımda, "2002 ruhuyla, hedef 2026! Haydi Milli Takım, yüreğimiz sizinle" ifadeleri kullanıldı. Ancak görselde bir detay dikkat çekti.

ALTAY BAYINDIR GÖRSELDE KULLANILDI

Görsel’de Beşiktaş’ın transfer gündeminde olan kaleci Altay Bayındır kullanıldı. Normal şartlarda kaleyi koruması beklenen Uğurcan Çakır yerine Altay’ın tercih edilmesi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Siyah-beyazlı ekibin bu tercihi transferde imza ihtimalini güçlendirdi.

